Verlierer des Tages Niemand will Floyd Mayweathers Auto

Da rechnete wohl jemand damit, das große Geld machen zu können. Doch für den ehemaligen Profi-Boxer Floyd Mayweather (39) ging sein grandioser Plan nicht auf. Denn bei einer Versteigerung in Arizona wollte niemand seinen Sportwagen 2011 Bugatti Veyron kaufen, wie das Klatsch-Portal "Page Six" berichtet. Dabei pries Mayweather das Auto auf der Bühne noch vielversprechend an: "Das hier war mal mein Lieblingsauto. Jemand verdient dieses Auto heute Abend."