Nick Cannon glaubt nicht mehr an die Ehe und will nur noch Sachen machen in denen er auch gut ist.

Nick Cannon war sieben Jahre lang mit Mariah Carey (46) verheiratet. Mit dem Popstar hat er gemeinsame Zwillinge. Trotzdem kam es im vergangenen Jahr zur Trennung. Nun scheint der Schauspieler nicht mehr an die Ehe zu glauben. In einem Interview mit einem Fotografen des US-Klatschmagazins "TMZ" sagt der 35-Jährige, dass er in der Ehe versagt habe und nie wieder heiraten wolle. Er wolle nur noch Sachen machen, in denen er gut ist, erklärte er mit einem Lächeln im Gesicht.