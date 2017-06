Verlierer des Tages Niall Horan: Keine Chance bei Katy Perry

Perry und Horan lernten sich 2010 über die Castingshow "The X Factor" kennen. Als Gastjurorin half sie ihm ein Teil von One Direction zu werden, wie sie selbst im Radio sagte. Niall Horan ließ die Abfuhr aber nicht lange auf sich sitzen. "Katy, bitte hör auf, gemein zu mir zu sein", sagte er in der australischen TV-Show "The Project". "Sie denkt sich Ausreden aus, um mich zu bevormunden und Gerüchte über mich zu verbreiten. Ich will nur mit ihr befreundet sein. Sie redet, als wäre sie 55 Jahre älter als ich. Dabei ist sie gar nicht so viel älter."