Verlierer des Tages Nach pikanten Fotos: Bella Hadid entfolgt Selena Gomez

Offensichtlich ist Bella Hadid (20) noch nicht über ihre Trennung von The Weeknd (26, "Starboy" ) hinweg. Der Sänger allerdings hat schon eine neue Flamme: Selena Gomez (24, "Hands To Myself" ). Nachdem Fotos an die Öffentlichkeit geraten sind, auf denen man sieht wie sich das junge Paar küsst, zeigte das Model eine kindische Trotzreaktion. Sie soll Gomez laut "E!" auf Instagram entfolgt haben.