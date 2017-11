Verlierer des Tages Morrissey kann nicht aufhören zu provozieren

Der ehemalige The-Smiths-Sänger nahm nun in einem Interview mit dem britischen Magazin "The Sunday Times" Kevin Spacey (58) und Harvey Weinstein (65) erneut in Schutz und sagte: "Sobald es um sexuelle Belästigung geht, muss man vorsichtig sein, denn oftmals ist dieser Vorwurf nicht mehr als ein lächerlicher Versuch vor Gericht zu ziehen", so der Musiker.