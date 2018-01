Verlierer des Tages Melanie Müller erhitzt die Gemüter

Auf Facebook postete die junge Mutter ein Bild von sich in der Sauna. Eingewickelt in einem gelb-weiß gestreiften Handtuch sitzt sie in der heißen Holzhütte und grinst in die Kamera. Soweit so gut. Allerdings hält die Blondine dabei ihre erst drei Monate alte Tochter Mia Rose auf dem Arm. "Mein erster Saunagang mit Mama", betitelte Müller ihren Schnappschuss stolz. Zahlreiche Anhänger zeigen sich empört.