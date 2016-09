"Wissen Sie, was der Unterschied zwischen echten Superhelden und Comic-Superhelden ist? Echte Superhelden tragen kein Spandex. Also ich weiß nicht. Spandex muss viel kosten", so Gibson über die Kleidung von Superman und Co. Anlass für seine Kritik sind die hohen Kosten großer Blockbuster von 200 bis 250 Millionen US-Dollar. Gibson komme es so vor, als könne man diese Filme auch für weniger Geld produzieren - vor allem wenn man sich das Endprodukt ansehe... Das hat mal wieder gesessen, Herr Gibson!