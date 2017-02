Verlierer des Tages Matt Damon unterliegt Lego Batman

Matt Damon (46, "Good Will Hunting" ) scheint mit seinem Fantasy-Epos "The Great Wall" in den USA keine großen Erfolge zu feiern. Laut "The Hollywood Reporter" soll der Film in den ersten vier Tagen nur 19 Millionen US-Dollar eingespielt haben. Vergleichsweise wenig, wenn man bedenkt, dass der Streifen laut "Variety" in China in den ersten zehn Tagen immerhin 120 Millionen US-Dollar Gewinn erbrachte.