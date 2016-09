In den sozialen Netzwerken hagelte es deswegen seit Tagen Kritik und Mark Ruffalo hat sich nun via Twitter dazu geäußert: "An die Trans-Community. Ich höre euch. Es zerreißt mich innerlich, dass euch das so viele Schmerzen bereitet. Aber ich bin froh, dass wir dieses Gespräch führen. Es ist an der Zeit." Er habe Bomer selbst für die Rolle vorgeschlagen, nachdem sie gemeinsam für das HBO-Drama "The Normal Heat" vor der Kamera standen. Da "Anything" bereits im Kasten sei, sei es auch nicht mehr möglich, den Part neu zu besetzen. "Zeigt bitte ein wenig Mitgefühl", appelliert Ruffalo. Ob das reichen wird, um alle zu besänftigen?