Verlierer des Tages Mads Mikkelsen: Wer ist Rihanna?

Mads Mikkelsen (51, "Doctor Strange" ) war der Name Rihanna nicht wirklich ein Begriff, als er für ihren Videoclip "Bitch Better Have My Money" angefragt wurde. Das erzählte er in einem Interview mit dem britischen Magazin "ShortList". "Mir war nicht wirklich bewusst, wer sie war, deswegen musste ich meine Kinder fragen. Und die hatten mich dann quasi angeschrien: 'Du verdammter Idiot! Du weißt nicht, wer sie ist?'", so Mikkelsen.