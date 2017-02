Verlierer des Tages Madonna verwirrt Fans mit Grusel-Video

Pünktlich zum Valentinstag hat Madonna (58, "Rebel Heart" ) mit einem seltsamen Video ihre Fans verstört. In dem kleinen Filmchen auf Instagram singt sie "Happy Valentine's Day to you" ("Einen frohen Valentinstag an alle"). So weit, so unspektakulär. Doch dabei filmte sich die Pop-Ikone von oben, was ihr etwas Gruseliges verlieh. Nicht zuletzt dank ihrer dunklen Augenringe.