Verlierer des Tages Lionel Richie, der Kontrollfreak?

Kann Lionel Richie (67, "Hello" ) nicht loslassen? Obwohl seine Tochter Sofia mittlerweile 18 Jahre alt ist, macht er sich Tag für Tag Gedanken um sie - und zwar extrem! Denn die Musiker-Tochter erzählte nun via Twitter: "Mein Vater ortet mein Handy einmal am Tag. Peinlich genug, dass ich jedes Mal eine Benachrichtigung bekomme. Ich finde es witzig, also sagt ihm nicht, dass ich es weiß."