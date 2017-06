Verlierer des Tages Liam Payne: Gucci und Yeezys fürs Baby

Wenn zwei Popstars eine Familie gründen, ist ihnen meist nichts zu teuer. Besonders Sänger Liam Payne (23, "Strip That Down" ) verwöhnt seinen Sohn, wo er nur kann. Wie er in einem Interview ganz ungeniert verriet, trägt der gerade einmal zwei Monate alte Bear sogar edelste Designerstücke: "Er hat schon kleine Babyklamotten von Gucci. Er wird total aufgedonnert." Hat da etwa auch Mama Cheryl Cole (33, "Call My Name" ) die Shopping-Finger im Spiel? (Liam Payne wurde durch die Erfolge mit One Direction bekannt. Ihr Album "Made In The A.M." finden Sie hier)