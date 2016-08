Da will einer einfach nicht dazu lernen. Kurz nach dem Tod von Pop-Legende Prince (1958-2016) hatte Gene Simmons (67), Sänger und Bassist der Rock-Truppe Kiss , mit einigen Aussagen über dessen angeblichen Drogenkonsum für viel Unmut und einen handfesten Shitstorm gesorgt. Simmons hatte in einem Interview mit dem Nachrichten-Magazin "Newsweek" gesagt, es sei erbärmlich, dass sich Prince selbst umgebracht habe. Er sei sicherlich nicht an einer Erkältung, sondern aufgrund seines Drogenkonsums gestorben. Nachdem seine Aussagen als pietätlos kritisiert wurden, entschuldigte sich Simmons dafür.