Verlierer des Tages Kim Kardashians Louis-Vuitton-Mülltonnen

Kim Kardashian (37, "Keeping Up With the Kardashians") hat es mal wieder geschafft. Ihre Fan-Gemeinde amüsiert sich prächtig über die neueste Instagram- und Snapchat-Story des Reality-Sternchens. Darin sind zwei Mülltonnen zu sehen, die über und über mit dem Louis-Vuitton-Logo verziert sind. Einer ihrer Follower schreibt: "Das ist ja das Dümmste was ich je gesehen habe." Ein anderer fügt hinzu, dass sie lieber Geld für krebskranke Kinder spenden sollte, anstatt sich so etwas Überflüssiges anzuschaffen.