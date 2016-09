Zum Lunch im Nobel-Restaurant "Capri" in New York trug ihre Tochter North eine Umhängetasche mit Fellbesatz des italienischen Modelabels Fendi im Wert von sage und schreibe diesem Betrag. Doch damit nicht genug: Die Ehefrau von Kanye West (39) steckte North in ein kurzes Seidenkleid mit Spaghettiträgern, dazu trug die Kleine weiße Sneaker und einen Samt-Chocker. Damit sah sie exakt wie eine Mini-Version ihrer berühmten Mutter aus.