Verlierer des Tages Kim Kardashian macht falsche Werbung

Kim Kardashian (37, "Keeping Up With The Kardashians") ist ein echter Vermarktungsprofi. Ihre neue Parfüm-Linie "Kimoji Hearts" hat sich dank ihrer Werbestrategien in nur wenigen Tagen ausverkauft. Ihre berühmten Freunde halfen ihr natürlich dabei, für das Parfüm zu werben: Das Öffnen der Geschenke teilten Stars wie Chrissy Teigen (32, "Lip Sync Battle") und Paris Hilton (36, "The Simple Life") auf ihren Social-Media-Kanälen. (Sehen Sie hier die vierzehnte Staffel "Keeping Up With The Kardashians")