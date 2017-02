Verlierer des Tages Khloé Kardashian platzt der Kragen

Von Shitstorms auf ihren Social-Media-Seiten können viele Promis ein Lied singen. Umso verwunderlicher ist es, dass sich Khloé Kardashian (32, "Keeping Up With the Kardashians" ) von einigen kritischen Bemerkungen so aus der Fassung bringen ließ. Die 32-Jährige ließ sich zu einer regelrechten Schimpftirade hinreißen. Stein des Anstoßes waren einige Snapchat-Clips, die Kardashians Workout mit ihrem Fitnesstrainer dokumentierten und die ihre Fans in der Luft zerrissen.