Verlierer des Tages Keine Oscar-Party-Einladung für Kim und Kanye

Kim Kardashian (36, "Keeping Up With The Kardashians") und Kanye West (39, "Gold Digger" ) waren auf den Oscar-Partys anscheinend nicht willkommen. Eine Quelle sagte gegenüber der Website "Radar Online", dass beide sehr gehofft hatten, auf die Vanity Fair Party oder eine andere Promi-Veranstaltung nach den Oscars zu gehen. "Aber sie haben keine Einladung erhalten!", so die Quelle.