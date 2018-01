Verlierer des Tages Kathy Griffin geht nicht zum Protest

Am 20. Januar versammelten sich in vielen US-Städten zahlreiche Frauen, um beim Women's March für Menschen- und Frauenrechte zu protestieren. Während viele Promidamen auf die Straße gingen, sah sich Schauspielerin Kathy Griffin (57) gezwungen, von daheim zu protestieren - denn sie fühlte sich nicht willkommen auf den Straßen. Via Twitter schrieb sie: "Also, ja, auch nach all diesen Monaten bin ich immer noch nicht willkommen beim #WomensMarch2018 etc. (bisher). Aber ich unterstütze euch!!!" Kathy Griffins Buch "Celebrity Run-Ins: My A-Z Index" können Sie hier auf Englisch bestellen