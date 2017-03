Verlierer des Tages John Mellencamp: Meg Ryan hasst ihn

John Mellencamp (65, "Hurts So Good" ) knabbert offenbar immer noch am Beziehungs-Aus mit Meg Ryan (55, "Harry und Sally"). Wie er jetzt in der US-amerikanischen Radio-Talkshow "Howard Stern Show" zugab, habe er sie dazu gebracht, ihn vollkommen abzulehnen: "Meg Ryan hasst mich total", so Mellencamp. "Ich glaube, das liegt daran, dass ich mich wie ein Kind benehme. Ich bekomme Wutanfälle, nörgle herum, beschwere mich. Ich bin launisch. All das, was einen schlechten Kerl ausmacht, bin ich."