Verlierer des Tages John Mayer: Ein schlechter "Bachelor"

Sänger John Mayer (39, "Born and Raised" ) ist derzeit Single. Dennoch ist er sich sicher, dass er in der US-Reality-Show "The Bachelor" keine gute Figur machen würde. "Ich denke nicht, dass ich dort meine große Liebe finden würde, es sei denn, die haben den Voting-Prozess geändert und es gäbe andere Kandidaten. Dann hätten sie aber bestimmt die schlechteste Fernsehquote", sagte er zu Moderatorin Ellen DeGeneres in ihrer Talkshow "The Ellen DeGeneres Show".