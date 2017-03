Verlierer des Tages Joan Collins verpasst Show wegen Stau

Collins sollte in der Show "Lorraine" mit der gleichnamigen Moderatorin über ihren neuen Film "The Time of Their Lives" sprechen. Nachdem den Zuschauern anfangs erklärt wurde, dass Collins später käme, entschloss sich das Fernsehteam das Interview kurzerhand zunächst am Telefon zu führen. Den Londoner Berufsverkehr hatte Collins anscheinend nicht bedacht: Von ihrem Haus zum TV-Studio wären es eigentlich nicht einmal vier Kilometer gewesen, für die sie aber über eine Stunde brauchte.