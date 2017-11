Verlierer des Tages Jay-Z muss Konzerte absagen

Konzerte werden aus den verschiedensten Gründen abgesagt. Zumeist verhinderten bislang heisere Stimmen oder sonstige Krankheitsfälle einen Auftritt. Fans von Jay-Z (47, "4:44"), die sich in Lincoln (Nebraska) auf das Konzert ihres Idols gefreut haben, bleiben die Klänge des Rappers hingegen aus einem so noch nie dagewesenen Grund verwehrt: Für die Show benötigte Bildschirme können laut eines Instagram-Posts des Stars nicht rechtzeitig in den Konzerthallen montiert werden. Und ohne sie will Jay-Z nicht auftreten. (Musik von Rapper Jay-Z und vielen mehr können Sie bei Amazon Music für drei Monate unbegrenzt für nur 0,99 Euro hören