Verlierer des Tages Helen Hunt: Keine Chance beim Mann ihrer Träume

Auch als Hollywood-Star bekommt man nicht alles, was man will. Schauspielerin Helen Hunt (53, "The Sessions" ) verriet in "Watch What Happens Live With Andy Cohen", dass sie einst unsterblich in Musiker und Schauspieler Rick Springfield (67, "Rocket Science" ) verliebt war. "Er wollte mich nicht daten, aber ich war total in Rick Springfield verschossen", sagte sie in der Show.