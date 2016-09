Wie die "New York Post" weiter meldet, soll es sich dabei um eine poetische Zen Meditation handeln, in der es heißt: "Wir alle tragen unseren Anteil an den Dingen, die wir getan haben, sowohl an den guten als auch an den schlechten. Was die Gegenwart so machtvoll macht, ist, dass wir uns selbst erlauben zu wachsen, wenn wir volle Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Die Schuld jemand anderem zu geben, bringt dich nicht weiter, also manipuliere nicht eine Situation, damit du selbst besser aussiehst." Laut dem Anwalt der Verfasserin könnte auf die beschuldigte US-Amerikanerin eine Strafe von bis zu 150.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 134.000 Euro) zukommen. Bislang haben sich weder Baldwin noch ihr Sprecher zu den Vorwürfen geäußert.