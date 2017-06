Verlierer des Tages Haben Fifth Harmony abgekupfert?

Die Pop-Gruppe Terror Jr twitterte kurz nach dem Release von "Down": "Dein Lieblingsstar hat uns abgezockt, weil sie Goldfische sind und wir nicht". Aber haben sich Fifth Harmony wirklich an "Come First" des Trio bedient? Bei Social Media herrscht Uneinigkeit: "Gleiches Tempo, gleiche Melodie, gleicher Beat", schrieb ein Twitter-User, während ein anderer kontert: "Die Lieder sind immer noch sehr verschieden. ,Come First' ist eher düster, ,Down' viel aufheiternder." Die vierköpfige Girlband, die 2012 durch die zweite Staffel der Castingshow "The X Factor" bekannt wurde, hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.