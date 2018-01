Verlierer des Tages Fieser Seitenhieb gegen Blake Shelton

Das zeigte sich jetzt wieder bei einem Aufritt Lamberts. Während eines Konzerts schoss sie scharf gegen ihren einstigen Ehemann, wie die "Page Six" der "New York Post" berichtet. Die 34-Jährige änderte ihren Song "Little Red Wagon" etwas um. Anstatt "Ich lebe in Oklahoma" zu singen, trällerte sie "Ich bin der Hölle aus Oklahoma entkommen". Oklahoma ist nicht nur Sheltons Heimat. Während ihrer vierjährigen Ehe lebte das Paar auch gemeinsam in dem US-Staat.