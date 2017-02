Verlierer des Tages Ed Sheeran muss draußen bleiben

Ed Sheeran (25, "Castle on the Hill" ) ist aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Doch auch einem gefeierten Pop-Star bleibt so manche Tür verwehrt. Wie das Portal "TMZ" berichtet, wollte der Sänger nach den Grammys die Aftershow-Party seiner Produktionsfirma Warner in den Milk-Studios besuchen, scheiterte jedoch am Türsteher.