Verlierer des Tages Drake distanziert sich von Kanye West

Für Drake sei Wests Statement ziemlich überraschend gekommen, schließlich hätten beide kurz zuvor noch an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet. Statt zurück zu pöbeln zeigt sich Drake aber von seiner verständnisvollen Seite. "Was auch immer er gerade durchmacht, ich akzeptiere das", sagte er in Bezug auf Wests kritischen psychischen Zustand (im November wurde er deswegen in einem Krankenhaus behandelt). Von so viel Rücksicht könnte sich Kanye West eine Scheibe abschneiden!