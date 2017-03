Verlierer des Tages Dan Stevens hat Schuldgefühle

Der Schauspieler spielte von 2010 bis 2012 die Rolle des Matthew Crawley in der preisgekrönten Drama-Serie. In der Weihnachtsfolge kam sein Charakter bei einem Autounfall ums Leben. Viele Fans waren von der Szene geschockt. Einige Zuschauer behaupteten sogar, es hätte ihr Weihnachten ruiniert. Solche Fanreaktionen nehme Stevens aber letztlich als Kompliment auf. Schließlich zeige das, wie sehr die Zuschauer "Downton Abbey" lieben. "Ich habe seither auch viel getan", so Stevens. "Hoffentlich bemerken das die Leute und begreifen, warum ich weiter machen wollte." Ab 17. März ist Stevens in der Real-Verfilmung des Disney-Klassikers "Die Schöne und das Biest" als verwunschener Prinz im Kino zu sehen.