Verlierer des Tages Cher soll Album-Logo geklaut haben

Sängerin Cher (70, "Burlesque" ) wird vorgeworfen, dass sie das Logo ihres 2013 veröffentlichten Albums "Closer to the Truth" gestohlen hätte. Der Grafik-Designer Moshik Nadav meldete sich laut der US-amerikanischen Nachrichtenwebseite "TMZ" nämlich zu Wort und verglich die Schriftart seiner Werke mit denen von Chers Cover. Nadav, der eine Design-Firma in New York City führt, ist laut seiner Website Fachmann für zeitgenössisches Kunst-Design für Fashion und Luxus. Sogar die Mode-Zeitschrift "Vogue" soll ihn schon für seine Entwürfe gelobt haben.