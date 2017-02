Verlierer des Tages Carolina Herrera: Drama kurz vor der Fashion Week

Morgen beginnt in New York die Fashion Week. Doch die Show von Carolina Herrera (78) am kommenden Montag könnte in Gefahr sein, wie ein Insider Page Six verraten hat. So sollen Herrera und ihr stellvertretender Chefdesigner Raffaele Ilardo während eines Meetings eine heftige Meinungsverschiedenheit gehabt haben, bei der Ilardo drohte, nicht weiter an der Kollektion zu arbeiten.