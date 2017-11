Verlierer des Tages Bruno Mars' Kinderbild macht Ärger

In der Aufnahme von 1989 sitzt der kleine Mars in Elvis-Presley-Manier ganz lässig in einem Auto. Zu dieser Zeit stand der Vierjährige als Imitator des King of Rock'n'Roll auf der Bühne. Der süße Schnappschuss sammelte über 1,2 Millionen Likes und schlug hohe Wellen in den sozialen Medien. Von diesem Erfolg will die Fotografin nun etwas abhaben. Sie fordert nicht nur einen Ausgleich für den entstandenen Schaden, sie erhebt auch Anspruch auf den Gewinn, den Bruno und seine Plattenfirma durch das Bild hatten.