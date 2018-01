Verlierer des Tages Brad Pitt geht ohne Emilia Clarke nach Hause

Es heißt, Pitt habe zunächst 80.000 US-Dollar für das Treffen offeriert und später auf 90.000 Dollar erhöht. Als der ebenfalls anwesende Serien-Co-Star Kit Harington (31) zusätzlich versprach, auch noch mit von der Partie zu sein, habe sich Pitt zu schlappen 120.000 Dollar (ca. 100.000 Euro) hinreißen lassen. Doch die Mühe und Großzügigkeit des Schauspielers wurde am Ende nicht belohnt. Der Zuschlag ging für 160.000 US-Dollar an einen namentlich nicht bekannten Bieter. Dennoch hat die Pleite Pitts auch etwas Gutes: ganze drei Millionen US-Dollar konnten an dem Abend für die haitianische Hilfsorganisation gesammelt werden.