Verlierer des Tages Bella Thorne beklagt ihr Jahr

Nun beklagte sie auf Twitter, was für ein emotionales Jahr hinter ihr liege - enorme Höhen, aber auch ebenso viele Tiefen. Dennoch könne sie so langsam Glückseligkeit durch ihre kalten Knochen fühlen. Prompt warf ihr ein Fan vor, sie habe mit ihrem Verhalten das Stigma befeuert, dass bisexuelle Personen gerne fremdgehen würden. Thorne schoss scharf zurück: "Wer zum Teufel sagt, weil man bi ist, müsse man fremdgehen... In welchen Gruppen treibst du dich denn rum, Mädchen?" Scheint so, als würde das Jahr für Bella Thorne auch emotional enden.