Verlierer des Tages Bella Hadid macht sich grundlos Sorgen

Solche Albträume würden sich andere wohl mal wünschen: Bella Hadid (20) hat schlaflose Nächte, weil sie sich um das Ende ihrer Model-Karriere sorgt. Im Interview mit dem Medienunternehmen "Compelo" erzählt das Model von ihrem rasanten Aufstieg in der Fashion-Branche. "Ich will die Fahrt genießen, denn man weiß nie, wo sie endet. Das ist das Schwierigste für mich. Das macht mich total verrückt und bereitet mir Sorgen, wenn ich abends schlafen gehe." (Das Buch "Believe Me" von Bella Hadids Mutter Yolanda gibt es bei Amazon)