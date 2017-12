Verlierer des Tages Autsch! Zac Efron und das Dreirad

Armer Zac Efron (30, "Mike and Dave Need Wedding Dates")! Eigentlich hätte es eine lustige Show werden sollen: Der hochkarätige Cast aus dem Film "The Greatest Showman", der am 04. Januar 2018 in die deutschen Kinos kommt, schlüpfte am Freitag in Zirkuskostüme, um mitten in Manhattan seinen Streifen zu promoten. Am helllichten Tag und unter den Augen hunderter neugieriger Zuschauer und Schaulustiger führten sie ein kleines Musical auf, das für James Cordens "Late Late Show" aufgezeichnet wurde. Doch plötzlich zog ausgerechnet Frauenschwarm Zac Efron ungewollt alle Blicke auf sich.