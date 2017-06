Verlierer des Tages Ashley Graham disst Kendall Jenner

Model Kendall Jenner (21) erntete mit ihrem Pepsi-Werbespot Anfang April einen weltweiten Shitstorm. Model-Kollegin Ashley Graham (29) hat nun noch einmal Salz in die Wunde gestreut. In der US-Talkshow "Watch What Happens Live" von Andy Cohen (29) erklärte sie, dass ihr so etwas gar nicht erst hätte passieren können. Denn sie ist sich sicher, dass ihr Team dem gar nicht erst zugestimmt hätte. (Sie wollen mehr über Ashley Graham erfahren? Hier gibt es ihr Buch "A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like")