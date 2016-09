Amber Rose (32) hat Twitter-Zoff. Und das ausgerechnet mit ihrem Ex-Mann Wiz Khalifa (29, "See You Again" ).

Das einstige Paar hat öffentlich gestritten, nachdem Rose in ihrem Podcast "Loveline" über ihren ersten Dreier gesprochen hatte. Wie "Us Weekly" berichtet, erzählte das Model darin von einer "verdammt schrecklichen" Erfahrung und meinte anschließend, "vielleicht rufe ich heute Abend den Vater meines Kindes an". Der fand diesen Witz aber so gar nicht witzig und twitterte zurück: "Ich bin nach deinem Dreier sicherlich nicht dein Rebound."