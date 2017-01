Verlierer des Tages Amber Heard: Scheidung als "Strafe"

Amber Heard (30, "And Soon the Darkness" ) dauert die Scheidung von Johnny Depp (53, "Lone Ranger" ) zu lange. Sie behauptet, dass er sie damit bestrafen will. "Ich will mein Leben zurück. Ich will jetzt geschieden sein", soll sie gesagt haben. Das berichtet das US-Entertainment-Magazin "ET", das sich auf gerichtliche Dokumente zur Scheidung der beiden Hollywoodstars bezieht. Demnach wurde sich bereits darauf geeinigt, dass Depp seiner Ex umgerechnet 6,7 Millionen Euro zahlt. Doch das war Amber offenbar nicht genug. Sie soll vor Gericht mehr verlangt haben.