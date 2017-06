Verlierer des Tages "50 Shades": E. L. James vergrault Regisseurin

Im Buch "50 Shades of Grey" von E. L. James (54) geht es bekanntlich sehr heiß her. Doch auch am Set zur Verfilmung des Erfolgsromans scheint sich die Autorin von ihrer temperamentvollen Seite gezeigt zu haben. Ganz zu Lasten der Regisseurin... Denn wie diese nun im Interview mit "The Sunday Times" erzählte, hatten die beiden sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Film. Die Diskussionen waren offenbar so anstrengend, dass Regisseurin Sam Taylor-Johnson (50) sogar offenbarte: "Ob ich im Nachhinein 'Fifty Shades of Grey' nochmal machen würde? Natürlich nicht. Ich würde irrewerden." Den Film zum ersten Band der Romanreihe "50 Shades of Grey" gibt es hier