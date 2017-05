Verleumdungsklage nach Blog-Eintrag Frank Ocean: Mein Vater ist ein Schwulenhasser

Der US-amerikanische Rapper Frank Ocean (29, "Thinking About You" ) hat nun auch während einer offiziellen Anhörung vor Gericht die Vorwürfe bekräftigt, sein Vater Calvin Cooksey sei ein Schwulenhasser. Das berichtet das Klatschportal "TMZ". Zuvor wurde Ocean von seinem eigenen Vater verklagt, weil dieser ihn in einem Blog-Eintrag so bezeichnet hatte. Nach dem Terroranschlag auf einen Schwulen-Club in Orlando schrieb der Musiker über homophobe Äußerungen seines Vaters. (Hier können Sie das Album "channel ORANGE" von Frank Ocean bequem downloaden oder bestellen)