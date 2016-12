Von da an war Robben ganz der alte und zauberte wie in den besten Tagen. "Es ist nicht selbstverständlich, dass man gleich wieder auf dem alten Niveau spielen kann, wenn man zurückkommt. Das ist harte Arbeit. Was mir am meisten gefallen hat, war die Konstanz, die gleich wieder da war", so Robben zu "Bild" und hofft, dass das neue Jahr so anfängt wie das alte aufgehört hat.