Eine Frage der Geduld - ebenso wie bei Robbens Vertragssituation. Das Arbeitspapier des Niederländers hat nur bis Sommer Gültigkeit, Robbens Zukunft ist ungewiss. "Es gab noch keine Gespräche", verriet er. "Keiner ist auf mich zugekommen, deswegen warte ich ruhig ab." Im "Kicker" sagte Robben zuletzt, dass "nach dieser Saison Schluss" sein könne, "es kann nochmal was Neues kommen, oder aber ich spiele noch drei Jahre bei Bayern". Dann hätte er Tom-Starke-Niveau erreicht.

Ähnlich ist die Lage bei Franck Ribéry. Der Franzose wird im April 35, doch Heynckes sagte vor einer Woche, dass Ribéry noch "ein, zwei Jahre" spielen könne. Die Bosse haben bislang nicht final darüber beraten, wie es mit der Flügelzange weitergeht. Am Rande des Fanklub-Treffens in Mühldorf am Inn betonte Rummenigge, dass bei Robben und Ribéry wohl erst zu Beginn des kommenden Frühjahres eine Entscheidung falle.

Beide seien "hochverdiente Spieler. Wir wissen, was wir an ihnen haben", so Rummenigge. Doch die Verletzungsanfälligkeit der Topstars ist auch den Bossen nicht verborgen geblieben. Auch Heynckes sieht keinen Grund zu großer Eile. "Man hat Zeit bis zur Sommerpause. Man darf sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen, erklärte der Bayern-Coach.

Mögliche Nachfolger drängen sich bereits auf. Kingsley Coman brilliert in dieser Saison, der 21-Jährige hat sich zu einer erstklassigen Alternative auf der Außenbahn entwickelt. Und auch Serge Gnabry, der derzeiut an Hoffenheim ausgeliehen ist, deutet sein Potenzial immer wieder an. Rummenigge erklärte, dass der Angreifer in der nächsten Spielzeit für Bayern auflaufen werde. Ob das für Robben und Ribéry auch gilt?