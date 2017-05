Verletzung im Turnier "Knall" im Knie: Kein French-Open-Start für Siegemund

Die Bundestrainerin reagierte tief betroffen. "Laura hat die Form ihres Lebens. Sie ist auf dem Zenit ihrer Karriere", sagte Rittner. Sie hätte der Weltranglisten-32. bei den French Open zugetraut, "weit zu kommen". Siegemund wäre schließlich gesetzt gewesen. "Das tut mir unglaublich leid für Laura", äußerte Rittner mitfühlend.

Das am Sonntag beginnende Grand-Slam-Turnier in Frankreich hatte Laura Siegemund in den Tagen von Nürnberg als "sehr wichtig" für sie bezeichnet. Vor vier Wochen hatte sie beim Gewinn des Heimturniers in Stuttgart ihre großen Fähigkeiten auf Sand eindrucksvoll bewiesen.

Die folgenschwere Verletzung erlitt sie in der Endphase des zweiten Satzes. Die Zuschauer fieberten mit Siegemund mit. Bis diese bei einem Ballwechsel unglücklich mit dem Bein wegknickte. "Ich bin der sicheren Meinung, dass der Platz keine Rolle gespielt hat", sagte Rittner, die in Nürnberg auch als Turnierbotschafterin fungiert, zu Spekulationen um den Sandbelag: "Die Plätze sind in gutem Zustand." Verletzungen sind Alltag im Profigeschäft. "Das ist Leistungssport, das passiert", bemerkte die frühere Top-Spielerin Rittner.

Krejcikova, die übrigens mit einer dicken Bandage an ihrem rechten Knie spielte, zog nach dem Pech von Siegemund ins Viertelfinale ein. In diesem trifft die Qualifikantin am Donnerstag auf die letzte deutsche Hoffnung im Turnier - Carina Witthöft.