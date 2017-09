Polizei mit tierischem Einsatz Notruf: "Hier grasen vier Pferde in meinem Garten"

Einen Einsatz der etwas anderen Art mussten zwei Streifen in Aschaffenburg am Samstag bewältigen. Vier Pferde hatten sich selbstständig gemacht und einen Garten okkupiert. Die Verhaftung quittierte ein Pferd mit einem Biss in die Motorhaube.