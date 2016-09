Schauspieler Jackie Chan ist einer der bekanntesten Action-Helden. Der 62-Jährige ist vor allem als Kult-Duo mit Chris Tucker in der Action-Komödie "Rush Hour" bekanntgeworden. Der in Hongkong geborene Chan steht bereits seit seinem achten Lebensjahr vor der Kamera. In diesem Jahr bekommt er nun den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mitteilte. Die Geehrten seien "wahre Pioniere und Legenden ihrer Zunft", hieß es von Seiten der Jury.