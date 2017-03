Verlegtes Pokal-Viertelfinale In Osnabrück: Lotte gegen Dortmund am 14. März

Vehement widersprach BVB-Trainer Thomas Tuchel am Freitag Spekulationen, wonach der Bundesligadritte an einer Absage der Partie am vorigen Dienstag interessiert gewesen sei. "Wer das glaubt, ist auf dem Holzweg. Wir hatten bis kurz vor der Partie keinen Kontakt zu Schiedsrichter Brych und hätten eigentlich gern gespielt." Die Verlegung nach Osnabrück kommentierte der Fußball-Lehrer nüchtern: "Wir waren am vergangenen Dienstag bereit und werden es nun am 14. März in Osnabrück sein."