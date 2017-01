Verkehrstote bei Glätte Verirrt: Demenzkranker erfriert in Bayern

Buchbach - Tragischer Kältetod in Oberbayern: Ein demenzkranker Heimbewohner hat sich bei Eiseskälte in Buchbach (Landkreis Mühldorf am Inn) verirrt und ist in unmittelbarer Nähe seiner Unterkunft erfroren. Zu tödlichen Zwischenfällen kam es auch auf Bayern Straßen: Auf spiegelglatten Straßen kamen im Freistaat mindestens drei Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Am Freitag erwarten die Meteorologen im Freistaat erneut viel Schnee sowie Sturmböen.